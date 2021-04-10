Сторонники выхода Эстонии из ЕС могут создать свою группу в парламенте

Бывший министр внутренних дел, ныне депутат парламента и зампреда Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме сообщил о намерении создать в высшем органе законодательной власти группу сторонников выхода страны из Евросоюза.

"Я всегда был сторонником ЕС как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его и по сей день. Но мы видим, что ЕС становится в высшей степени идеологизированным и федералистским организмом. В ЕС нарушаются основополагающие договоры, а также договор о присоединении Эстонии", - заявил Хельме в субботу в интервью порталу телерадиовещания ERR.

По его мнению, в ЕС распространяется неомарксистская идеология, налицо попытки переписать историю и установить цензуру, а Еврокомиссия хочет стать европейским правительством. "Мы против ЕС как федеративного государства, мы против Еврокомиссии как европейского правительства, мы против общих европейских налогов и против установления общей европейской политической идеологии", - сказал Хельме.

"Сейчас зазвучат обвинения в том, что мы приспешники Кремля, что Эстонии остается только выбирать между Европой и Россией, что Эстония больше никогда не останется одна, все эти штампованные выражения будут произнесены. Вопрос не в том, Европа или Россия. Вопрос в том, что это Европа, в которой эстонский народ доволен, счастлив, и где эстонский народ по-прежнему сам принимает свои решения", - заявил политик.

Парламентарий добавил, что в его партии и парламенте есть консенсус по этому вопросу, но его цель - вызвать дискуссию и заставить людей думать о будущем страны в составе ЕС.