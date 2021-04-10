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Регион 10.04.2021 15:45

В ДТП в турецкой Анталье погибла россиянка, 14 граждан РФ пострадали - посольство РФ

Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

Как сообщили в МИД РФ, в результате ДТП на трассе Конья-Аксарай пострадали 26 россиян.

"В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", - говорится в сообщении МИД.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.

"По предварительной информации, полученной нашим Генконсульством в Анталье в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет и перевернулся", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что туристы находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик".

Два сотрудника посольства России в Анкаре выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим россиянам и выяснения обстоятельств происшествия.

Посольство и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯНКА, ДТП, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]