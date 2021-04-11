В Киргизии пройдет референдум о Конституции

В Киргизии в воскресенье состоится референдум по вопросу принятия новой Конституции, которая предусматривает утверждение президентской формы правления в стране.
По данным ЦИК Киргизии, в окончательный список избирателей вошли 3,6 млн человек. На территории республики сформированы 2 тыс. 435 избирательных участков, за пределами страны - 48. Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей.
Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны состоятся выборы в местные советы.
Референдум по вопросу принятия новой Конституции 11 апреля станет девятым по счету в Киргизии.
Конституция Киргизии была принята в 1993 году. В последующем при первом президенте республики Аскаре Акаеве в 1994, 1996, 1998 и 2003 годах было проведено четыре референдума по изменению Конституции в сторону усиления полномочий главы государства.
В 2007 году второй президент Киргизии Курманбек Бакиев объявил о проведении очередного референдума по принятию поправок в Основной закон, которые предусматривали увеличение количества депутатов парламента с 75 до 90, избирающихся по партийным спискам.
После смены власти в Киргизии в 2010 году путем проведения референдума была принята Конституция, которая предусматривала переход с президентской к президентско-парламентской форме правления, а также увеличения количества депутатов парламента до 120. Тогда же был введен 10-летний мораторий на изменение Основного закона.
Однако в 2016 году при президенте Алмазбеке Атамбаеве был инициирован референдум по принятию поправок в Конституцию, которые предусматривали усиление полномочий премьер-министра и парламента.
Последний референдум в Киргизии состоялся одновременно с досрочными выборами главы государства 10 января. Тогда более 84% избирателей проголосовали за президентскую республику.
По данным МВД Киргизии, в день голосования более 11 тыс. сотрудников милиции будут задействованы в обеспечении общественного порядка, еще 6 тыс. дружинников будут оказывать содействие сотрудникам милиции. В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 выборы и референдум пройдут в условиях усиленного контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью.
Новая редакция Конституции предусматривает утверждение в стране президентской формы правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.
Согласно новой Конституции, избранный президент Киргизии может возглавлять страну не более двух пятилетних сроков (действующий Основной закон предусматривает избрание главы государства сроком на шесть лет единожды - ИФ).
В редакции новой Конституции указано, что структура и состав правительства определяются президентом, деятельность правительства во главе с премьером обеспечивается администрацией президента. Глава правительства в свою очередь возглавляет администрацию президента.
Также предлагается вывести Конституционную палату из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд Киргизии.
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