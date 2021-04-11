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СНГ 11.04.2021 11:10

В Украине за сутки зафиксировано свыше 12 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 5 тыс. человек - Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 112 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 034 человека, умерло 235 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 694 человека; летальных случаев - 235; выздоровело - 5 034 человека", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях. 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаях инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 853 249 человек, 37 014 пациентов скончалось, 1 410 860 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

За сутки 10 апреля 2021 на Украине привито 4 048 человек, 377 050 человек привито с начала прививочной кампании.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]