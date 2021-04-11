В Украине за сутки зафиксировано свыше 12 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 5 тыс. человек - Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 112 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 034 человека, умерло 235 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 694 человека; летальных случаев - 235; выздоровело - 5 034 человека", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.
Днем ранее, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях. 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаях инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 853 249 человек, 37 014 пациентов скончалось, 1 410 860 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
За сутки 10 апреля 2021 на Украине привито 4 048 человек, 377 050 человек привито с начала прививочной кампании.
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
Капвложения SOCAR до 2024г составят $5,3 млрд – Fitch
Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+, прогноз - «негативный»
Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции
Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом
В Казахстане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай"
Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам