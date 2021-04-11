На ядерном объекте в иранском Натанзе произошла авария

В распределительной электрической сети на ядерном объекте в Натанзе (центральная иранская провинция Исфахан) произошла авария, сообщил пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, также не произошло вредных выбросов,сообщает агентство "Анадолу".
"Расследование причин аварии продолжается", - сказал Камалваниди.
В июле 2020 года на ядерном объекте в Натанзе произошел пожар. При этом высказывались предположения, что пожар стал результатом диверсии со стороны Израиля.
Накануне по распоряжению президента Ирана Хасана Рухани на ядерном объекте в Натанзе были введены в эксплуатацию новые центрифуги IR6, которые позволят получать в 10 раз больше обогащенного урана, чем предыдущая технология.
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