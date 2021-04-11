Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.04.2021 11:20

На ядерном объекте в иранском Натанзе произошла авария

В распределительной электрической сети на ядерном объекте в Натанзе (центральная иранская провинция Исфахан) произошла авария, сообщил пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, также не произошло вредных выбросов,сообщает агентство "Анадолу".

"Расследование причин аварии продолжается", - сказал Камалваниди.

В июле 2020 года на ядерном объекте в Натанзе произошел пожар. При этом высказывались предположения, что пожар стал результатом диверсии со стороны Израиля.

Накануне по распоряжению президента Ирана Хасана Рухани на ядерном объекте в Натанзе были введены в эксплуатацию новые центрифуги IR6, которые позволят получать в 10 раз больше обогащенного урана, чем предыдущая технология.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ОБЪЕКТ, ЯДЕРНЫЙ, АВАРИЯ


Похожие новости


Тегеран готов модифицировать реактор в Араке, чтобы успокоить Запад Тегеран продолжит строительные работы на объекте в Араке - глава иранского МИД Иранский ядерный центр в Араке пока не функционирует - госдеп США Замглавы МИД Ирана разъясняет, что не обещал допуска инспекторов МАГАТЭ в Парчин В МАГАТЭ по итогам переговоров в Иране надеются получить доступ к объекту в Парчине Иран хочет скрыть следы разработки ядерного оружия в Парчине - эксперты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]