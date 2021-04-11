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Регион 11.04.2021 12:40

В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 702 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 7 230 человек, от коронавируса умерли 337 заболевших.

В Москве зарегистрированы 2 090 новых случаев COVID-19 за сутки, 56 пациентов скончались, 1 388 выздоровели.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 641 тыс. 390 случаев коронавирусной инфекции, 102 986 умерших и 4 млн 265 тыс. 509 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]