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Карабахский конфликт 12.04.2021 14:28

В Парке военных трофеев в Баку выставлено более 300 экспонатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил Парк военных трофеев в Баку, сообщает сайт главы государства.

Территория парка - 5 га.

В Парке выставлены военные трофеи Азербайджана, взятые у Вооруженных сил Армении в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года.

А частности, в парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелковое оружие и военный транспорт.

Также в Парке выставлены обломки ракет «Искандер-М», которые были пущены врагом на территорию Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАРК, ТРОФЕИ, ЭКСПОНАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]