В Парке военных трофеев в Баку выставлено более 300 экспонатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил Парк военных трофеев в Баку, сообщает сайт главы государства.

Территория парка - 5 га.

В Парке выставлены военные трофеи Азербайджана, взятые у Вооруженных сил Армении в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года.

А частности, в парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелковое оружие и военный транспорт.

Также в Парке выставлены обломки ракет «Искандер-М», которые были пущены врагом на территорию Азербайджана.

Б.Рустамбеков