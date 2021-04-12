В Парке военных трофеев в Баку выставлено более 300 экспонатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил Парк военных трофеев в Баку, сообщает сайт главы государства.
Территория парка - 5 га.
В Парке выставлены военные трофеи Азербайджана, взятые у Вооруженных сил Армении в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года.
А частности, в парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелковое оружие и военный транспорт.
Также в Парке выставлены обломки ракет «Искандер-М», которые были пущены врагом на территорию Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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