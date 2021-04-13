Президент Филиппин планирует телефонные переговоры с Путиным

Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил во вторник пресс-секретарь филиппинского лидера Гарри Роке.
"Я могу подтвердить, наш президент и президент России проведут телефонный разговор", - приводит слова Роке филиппинское радио.
В то же время Роке отметил, что расписание Дутерте держится в секрете, поэтому он не может сказать, когда этот разговор состоится.
Пресс-секретарь также не стал отвечать на вопрос журналистов о том, чему будет посвящен разговор.
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