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Дальнее зарубежье 13.04.2021 14:05

Президент Филиппин планирует телефонные переговоры с Путиным

Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил во вторник пресс-секретарь филиппинского лидера Гарри Роке.

"Я могу подтвердить, наш президент и президент России проведут телефонный разговор", - приводит слова Роке филиппинское радио.

В то же время Роке отметил, что расписание Дутерте держится в секрете, поэтому он не может сказать, когда этот разговор состоится.

Пресс-секретарь также не стал отвечать на вопрос журналистов о том, чему будет посвящен разговор.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]