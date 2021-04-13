Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для посещения игр чемпионата Европы по футболу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ряде мер по проведению в Баку 4 игр чемпионата Европы по футболу летом 2021 год, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению с 1 мая по 5 июля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить визу в Азербайджан при предоставлении следующих документов: официальное письмо-приглашение от оргкомитета по проведению игр в Баку и от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA); аккредитационная карта или же другой документ, подтверждающий соответствующую аккредитацию в УЕФА; билет на игру или документ, подтверждающий приобретение билета для граждан стран, а также постоянно проживающие лиц без гражданства на территории стран, которые являются участниками игр в Баку.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать УЕФА и соответствующие органы иностранных государств о возможности получения электронных виз «ASAN Viza» иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Также МИДу поручено упростить процедуру получения виз иностранными гражданами, прибывшими в Баку в связи с играми чемпионата Европы по футболу и информировать об этом Государственную миграционную службу.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах. Матчи группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс) будут сыграны в Риме и Баку. Баку примет три матча группового этапа (Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс, Швейцария - Турция) и один четвертьфинал (4 июля).
Матчи пройдут на Олимпийском стадионе в Баку, вместимость которого составляет 69 870 человек. При этом заполняемость стадиона болельщиками из-за ограничений по COVID-19 составит 50%.
Б.Рустамбеков
Азербайджан ждет предложений от МГ ОБСЕ по налаживанию мирной жизни в Карабахе – Алиев
Путин и Алиев не касались в телефонном разговоре расследования инцидента со сбитым над Арменией российским вертолетом - Песков
Военные России и Азербайджана ведут плотный диалог - Песков об обломках "Искандеров" в Карабахе
Нефть дорожает на позитивных статданных из Китая
Число авиарейсов из Украины в Азербайджан может увеличиться - Криклий
Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
США передумали сокращать контингент в ФРГ, он будет увеличен - глава Минобороны Германии
Россия не имеет права вето на членство Украины в НАТО - Столтенберг
Филиппины на фоне территориального спор с КНР усиливают патрулирование в Южно-Китайское море
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам