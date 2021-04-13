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Спорт 13.04.2021 15:10

Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для посещения игр чемпионата Европы по футболу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ряде мер по проведению в Баку 4 игр чемпионата Европы по футболу летом 2021 год, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению с 1 мая по 5 июля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить визу в Азербайджан при предоставлении следующих документов: официальное письмо-приглашение от оргкомитета по проведению игр в Баку и от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA); аккредитационная карта или же другой документ, подтверждающий соответствующую аккредитацию в УЕФА; билет на игру или документ, подтверждающий приобретение билета для граждан стран, а также постоянно проживающие лиц без гражданства на территории стран, которые являются участниками игр в Баку.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать УЕФА и соответствующие органы иностранных государств о возможности получения электронных виз «ASAN Viza» иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Также МИДу поручено упростить процедуру получения виз иностранными гражданами, прибывшими в Баку в связи с играми чемпионата Европы по футболу и информировать об этом Государственную миграционную службу.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах. Матчи группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс) будут сыграны в Риме и Баку. Баку примет три матча группового этапа (Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс, Швейцария - Турция) и один четвертьфинал (4 июля).

Матчи пройдут на Олимпийском стадионе в Баку, вместимость которого составляет 69 870 человек. При этом заполняемость стадиона болельщиками из-за ограничений по COVID-19 составит 50%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЕФА, ЧЕМПИОНАТ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]