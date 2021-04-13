В Швеции сомневаются, использовать ли вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

Швеция на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson в ближайшие дни решит, использовать ли этот препарат, сообщают европейские СМИ со ссылкой на шведское управление здравоохранения.

"Мы изучаем вопрос и данные от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и наших американских коллег. Ожидаем решение в течение одного или нескольких дней", - сказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Швеция должна получить первую партию вакцины Johnson & Johnson на этой неделе. Прививку от коронавируса уже можно сделать вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В стране началась третья волна пандемии, и число пациентов в отделениях интенсивной терапии такое же высокое, как на пике второй волны.

Вакцину Johnson & Johnson используют только в США, но и там решили приостановить ее введение, пока идет расследование шести случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбоза после прививки этим препаратом.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения укола Johnson & Johnson. При этом побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

Ранее сообщалось о возникновении тромбоза у тех, кто привился вакциной производства AstraZeneca. Ряд стран отказались от ее использования, а европейский регулятор ЕМА рекомендовал включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации.