Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021г на 3,5%

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 3,5%, говорится в сообщении агентства.

«Постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будет способствовать росту ВВП Азербайджана. Moody`s ожидает роста реального ВВП на уровне 3,5% в 2021 году, подкрепленного ослаблением связанных с коронавирусом ограничений, а также ростом добычи нефти и газа», - подчеркивает агентство, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам Moody`s, в ближайшие 2-3 года экономический рост Азербайджана в среднем составит около 3% в год.

Согласно прогнозам министерства экономики Азербайджана рост ВВП страны в 2021 году составит 3,4%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году из-за COVID-19 составил 4,3%.

А. Мамедов