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Макроэкономика 14.04.2021 12:42

Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021г на 3,5%

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 3,5%, говорится в сообщении агентства.

«Постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будет способствовать росту ВВП Азербайджана. Moody`s ожидает роста реального ВВП на уровне 3,5% в 2021 году, подкрепленного ослаблением связанных с коронавирусом ограничений, а также ростом добычи нефти и газа», - подчеркивает агентство, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам Moody`s, в ближайшие 2-3 года экономический рост Азербайджана в среднем составит около 3% в год.

Согласно прогнозам министерства экономики Азербайджана рост ВВП страны в 2021 году составит 3,4%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году из-за COVID-19 составил 4,3%.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: MOODY`S, ВВП, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]