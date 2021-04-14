Минск поддерживает договоренности по Карабаху - Лукашенко

Официальный Минск полностью поддерживает достигнутые соглашения о полном прекращении боевых действий в Карабахе, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основной прочного мира в регионе», - сказал Лукашенко в среду после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает агентство БЕЛТА.

Кроме того белорусский президент подчеркнул, что азербайджано-белорусские отношения перешли на новый уровень двустороннего экономического сотрудничества.

«Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. Подтвержден стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном и кооптировано отсутствие проблем или расхождения во мнениях по международной повестке дня. Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и самое главное неоднозначных прогнозов на перспективу», - подчеркнул Лукашенко.

Х.Насирзаде