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Карабахский конфликт 14.04.2021 15:12

Минск поддерживает договоренности по Карабаху - Лукашенко

Официальный Минск полностью поддерживает достигнутые соглашения о полном прекращении боевых действий в Карабахе, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основной прочного мира в регионе», - сказал Лукашенко в среду после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает агентство БЕЛТА.

Кроме того белорусский президент подчеркнул, что азербайджано-белорусские отношения перешли на новый уровень двустороннего экономического сотрудничества.

«Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. Подтвержден стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном и кооптировано отсутствие проблем или расхождения во мнениях по международной повестке дня. Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и самое главное неоднозначных прогнозов на перспективу», - подчеркнул Лукашенко.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, БЕЛАРУСЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]