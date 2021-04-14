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Внешняя политика 14.04.2021 20:34

Начальник Генштаба ВС Армении принял участие в заседании военного комитета ОДКБ

Начальник Главного штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 14 апреля принял участие в заседании военного комитета ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Заседание посвящено развитию военного сотрудничества стран-членов ОДКБ. Обсуждены вызовы и угрозы в восточно-европейском, кавказском и центральном регионах. Утверждена единая позиция Главных штабов стран-членов ОДКБ в нейтрализации этих угроз", - отметили в Минобороны.

Это первый зарубежный визит Давтяна после назначения силой закона на должность начальник ГШ ВС Армении 22 марта.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНШТАБ, ОДКБ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]