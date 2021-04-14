Начальник Генштаба ВС Армении принял участие в заседании военного комитета ОДКБ

Начальник Главного штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 14 апреля принял участие в заседании военного комитета ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
"Заседание посвящено развитию военного сотрудничества стран-членов ОДКБ. Обсуждены вызовы и угрозы в восточно-европейском, кавказском и центральном регионах. Утверждена единая позиция Главных штабов стран-членов ОДКБ в нейтрализации этих угроз", - отметили в Минобороны.
Это первый зарубежный визит Давтяна после назначения силой закона на должность начальник ГШ ВС Армении 22 марта.
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