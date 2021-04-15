Японский политик допустил возможность отмены Олимпийских игр в Токио

Олимпиада в Токио может быть отменена в случае резкого ухудшения ситуации с распространением COVID-19, заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.
"Если скажут, что это (проведение Игр - ИФ) невозможно, нам придется от нее (Олимпиады - ИФ) отказаться", - цитирует заявление политика агентство Киодо.
Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля-8 августа.
Из-за ситуации с распространением COVID-19 Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков.
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