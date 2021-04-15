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Дальнее зарубежье 15.04.2021 12:37

Японский политик допустил возможность отмены Олимпийских игр в Токио

Олимпиада в Токио может быть отменена в случае резкого ухудшения ситуации с распространением COVID-19, заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.

"Если скажут, что это (проведение Игр - ИФ) невозможно, нам придется от нее (Олимпиады - ИФ) отказаться", - цитирует заявление политика агентство Киодо.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля-8 августа.

Из-за ситуации с распространением COVID-19 Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ОТМЕНА, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]