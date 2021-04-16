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Дальнее зарубежье 16.04.2021 23:35

Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит - Белый дом

Президент США Джо Байден считает, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах России, заявили в пятницу в Белом доме.

"Думаю, мнение президента США заключается в том, что Россия сейчас оказалась вне и мирового сообщества во многих сферах. Сейчас существует "группа семи", а не "группа восьми"", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"То, что предлагает президент (проведение саммита - ИФ), - это мостик для того, чтобы Россия вернулась. И он считает, что в ее интересах принять его предложение", - добавила Псаки.

Байден накануне сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]