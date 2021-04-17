Лукашенко анонсировал издание особо важного президентского декрета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что примет в ближайшее время одно из самых принципиальных решений за время своего президентства, сообщает в субботу близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента", - сказал Лукашенко после участия в республиканском субботнике в Шкловском районе.