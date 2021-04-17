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СНГ 17.04.2021 22:33

Лукашенко анонсировал издание особо важного президентского декрета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что примет в ближайшее время одно из самых принципиальных решений за время своего президентства, сообщает в субботу близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента", - сказал Лукашенко после участия в республиканском субботнике в Шкловском районе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]