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СНГ 18.04.2021 21:19

Молдавские социалисты требуют отставки президента и членов КС

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) требует отставки президента Майи Санду и членов Конституционного суда (КС), которые на этой неделе объявили о наличии обстоятельств для роспуска парламента, сообщил лидер ПСРМ, экс-президент Игорь Додон.

По его словам, ситуация обсуждалась в воскресенье на заседании Республиканского совета Партии социалистов. В принятой декларации ПСРМ "квалифицирует решение КС, принятое под открытым давлением президента Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдавии режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду".

Как отмечается в заявлении ПСРМ, КС "грубо проигнорировал наличие в парламенте большинства, выдвинувшего кандидатуру Владимира Головатюка на пост главы правительства". "Фактически можно говорить о воссоздании захваченного государства", - подчеркивается в сообщении.

По мнению социалистов, это является результатом "внешнего давления", "скандальных заявлений главы миссии ЕС в Молдове Петера Михалко и других послов стран Евросоюза".

Авторы декларации требуют отставки Санду и проведения досрочных выборов президента Молдавии, и выражают недоверие нынешнему составу Конституционного суда Молдовы.

"Принципиальная позиция Партии социалистов: членами КС должны быть исключительно граждане Республики Молдова, не обладающие гражданством других государств и не дававшие присяги на верность никакому иностранному государству", - считает ПСРМ.

Социалисты выражают убежденность в том, что "выборы можно проводить только тогда, когда в Молдову будет доставлено не менее 1,5 млн. доз качественной вакцины от COVID-19 и когда этой вакциной будут привиты не менее 600 тыс. наших граждан".

В четверг сообщалось, что Конституционный суд Молдавии постановил: есть все основания для роспуска парламента. КС постановил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для роспуска парламента. В соответствии с решением КС, Санду обязана подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Санду заявила, что в ближайшее время подпишет Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, СОЦИАЛИСТЫ, ПРЕЗИДЕНТ, ТРЕБОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]