В Британии проведут исследование о повторном заражении COVID-19, участникам заплатят по 5 тыс. фунтов

В Британии выплатят по 5 тыс. фунтов стерлингов молодым людям, ранее переболевшим коронавирусом, если они примут участие в исследовании, в ходе которого будут подвергнуты повторному заражению COVID-19, сообщает телеканал Sky News.
Цель ученых Оксфордского университета определить иммунную реакцию организма человека, который ранее перенес коронавирус, на повторную инфекцию.
Для участия в исследовании приглашаются молодые люди возрастом от 18 до 30 лет. Эксперимент будет проводиться под наблюдением врачей в больнице.
Отмечается, что клинические испытания будет проводиться в два этапа. В первом этапе, как ожидается, примут участие 64 волонтера.
Недавние исследование показали, что после первичного заражения коронавирусом сохраняется возможность заболевания COVID-19 в будущем.
В марте научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, которые свидетельствовали, что люди старше 65 лет, переболевшие COVID-19, имеют больше шансов повторно заразиться коронавирусом, чем более молодые. Согласно ему, защита в общей популяции от повторного заражения COVID-19 составляет 80% и выше у тех, кто моложе 65 лет.
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