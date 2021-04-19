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19.04.2021 13:32

В Британии проведут исследование о повторном заражении COVID-19, участникам заплатят по 5 тыс. фунтов

В Британии выплатят по 5 тыс. фунтов стерлингов молодым людям, ранее переболевшим коронавирусом, если они примут участие в исследовании, в ходе которого будут подвергнуты повторному заражению COVID-19, сообщает телеканал Sky News.

Цель ученых Оксфордского университета определить иммунную реакцию организма человека, который ранее перенес коронавирус, на повторную инфекцию.

Для участия в исследовании приглашаются молодые люди возрастом от 18 до 30 лет. Эксперимент будет проводиться под наблюдением врачей в больнице.

Отмечается, что клинические испытания будет проводиться в два этапа. В первом этапе, как ожидается, примут участие 64 волонтера.

Недавние исследование показали, что после первичного заражения коронавирусом сохраняется возможность заболевания COVID-19 в будущем.

В марте научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, которые свидетельствовали, что люди старше 65 лет, переболевшие COVID-19, имеют больше шансов повторно заразиться коронавирусом, чем более молодые. Согласно ему, защита в общей популяции от повторного заражения COVID-19 составляет 80% и выше у тех, кто моложе 65 лет.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]