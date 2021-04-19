В Азербайджане подготовят концепцию «Умный город» и «Умное село»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о подготовке концепции «Умный город» (Smart City) и «Умное село» (Smart Village), сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению создана рабочая группа по созданию Концепции. Руководителем рабочей группы назначен министр транспорта, связи и высоких технологий.

В состав рабочей группы включены заместители министров экономики, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, энергетики, зампреды Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, комитета градостроения и архитектуры, ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерсу».

Рабочей группе поручено в шестимесячный срок с привлечением представителей государственных органов, специализированных консалтинговых компаний, местных и иностранных специалистов, подготовить проект Концепции и представить документ президенту Азербайджана.

Б.Рустамбеков