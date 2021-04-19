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Внутренняя политика 19.04.2021 13:42

В Азербайджане подготовят концепцию «Умный город» и «Умное село»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о подготовке концепции «Умный город» (Smart City) и «Умное село» (Smart Village), сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению создана рабочая группа по созданию Концепции. Руководителем рабочей группы назначен министр транспорта, связи и высоких технологий.

В состав рабочей группы включены заместители министров экономики, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, энергетики, зампреды Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, комитета градостроения и архитектуры, ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерсу».

Рабочей группе поручено в шестимесячный срок с привлечением представителей государственных органов, специализированных консалтинговых компаний, местных и иностранных специалистов, подготовить проект Концепции и представить документ президенту Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, SMART/CITY, КОНЦЕПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]