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Транспорт и связь 19.04.2021 21:36

Зейналова стала новым президентом Azercell Telekom

Новым президентом оператора мобильной связи в Азербайджане ООО "Azercell Telekom" назначена Зарина Зейналова, говорится в сообщении компании.

"Зейналова на этом посту заменит Вахида Мурсалиева, который покинул свой пост в связи с истечением срока его контракта. Главным приоритетом нового президента Azercell, наряду с развитием коммуникационной деятельности компании, станет обеспечение лидирующих позиций в сфере цифровой трансформации в Азербайджане", - отмечает компания.

Зейналова имеет более 25 лет профессионального опыта в области управления и организационного развития в разных географических регионах мира. В течение 20 лет она занимала различные руководящие должности в офисах BP в Азербайджане, Великобритании и США. Она также занимала руководящие должности в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и Pasha Construction Group.

ООО Azercell Teleсom основано в 1996 году. В настоящее время число абонентов компании насчитывает 5 млн абонентов. Доля компании на рынке мобильной связи Азербайджана составляет 49%; охват территории страны: 93,6%; охват населения страны: 98,65%.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERCELL, ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]