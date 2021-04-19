Зейналова стала новым президентом Azercell Telekom

Новым президентом оператора мобильной связи в Азербайджане ООО "Azercell Telekom" назначена Зарина Зейналова, говорится в сообщении компании.
"Зейналова на этом посту заменит Вахида Мурсалиева, который покинул свой пост в связи с истечением срока его контракта. Главным приоритетом нового президента Azercell, наряду с развитием коммуникационной деятельности компании, станет обеспечение лидирующих позиций в сфере цифровой трансформации в Азербайджане", - отмечает компания.
Зейналова имеет более 25 лет профессионального опыта в области управления и организационного развития в разных географических регионах мира. В течение 20 лет она занимала различные руководящие должности в офисах BP в Азербайджане, Великобритании и США. Она также занимала руководящие должности в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и Pasha Construction Group.
ООО Azercell Teleсom основано в 1996 году. В настоящее время число абонентов компании насчитывает 5 млн абонентов. Доля компании на рынке мобильной связи Азербайджана составляет 49%; охват территории страны: 93,6%; охват населения страны: 98,65%.
Н.Аббасова
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