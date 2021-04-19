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Дальнее зарубежье 19.04.2021 23:00

Подозреваемые в совершении взрыва в Чехии в 2014 году связаны с "делом Скрипалей" - генпрокурор

Подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны к "делу Скрипалей", сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на генерального прокурора Чехии Павла Земана.

"Генеральный прокурор Чехии подтвердил, что двое мужчин, подозреваемых в организации взрыва в 2014 году на складе боеприпасов, - те же самые лица, которых Великобритания идентифицировала как предполагаемых российских агентов, стоящих за отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери четыре года назад", - информирует агентство.

По словам Земана, чешские власти считают, что целью взрыва были боеприпасы, которые хранились у болгарского торговца оружием и предназначались для экспорта.

По данным Bloomberg, чешский премьер-министр Андрей Бабиш в свою очередь отказался называть данный взрыв на складе актом государственного терроризма.

Власти Чехии 17 апреля сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Также чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточнялось, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отметили, что речь идет о "тяжком преступлении".

В то же время чешское радио подчеркивало, что речь идет о тех же людях, кого в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ВЗРЫВ, СОЛСБЕРИ, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]