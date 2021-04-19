Премьер Чехии счел неадекватной реакцию Москвы на высылку российских дипломатов

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш подверг критике реакцию России на высылку 18 российских дипломатов из Праги, сообщает в понедельник издание "Господарске новины".

"Реакция России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге является недружественной и неадекватной", - приводит издание слова главы чешского правительства.

При этом, продолжает издание, Бабиш не исключил дальнейших шагов, однако отметил, что пока не обсуждал их ни с главой МВД, ни с главой МИД страны. Однако он отметил, что "так или иначе правительство обязательно отреагирует".

17 апреля в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". Бывшие сотрудники чешского посольства в Москве вылетели из аэропорта "Шереметьево" вместе со своими семьями 19 апреля.