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Регион 19.04.2021 22:08

Премьер Чехии счел неадекватной реакцию Москвы на высылку российских дипломатов

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш подверг критике реакцию России на высылку 18 российских дипломатов из Праги, сообщает в понедельник издание "Господарске новины".

"Реакция России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге является недружественной и неадекватной", - приводит издание слова главы чешского правительства.

При этом, продолжает издание, Бабиш не исключил дальнейших шагов, однако отметил, что пока не обсуждал их ни с главой МВД, ни с главой МИД страны. Однако он отметил, что "так или иначе правительство обязательно отреагирует".

17 апреля в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". Бывшие сотрудники чешского посольства в Москве вылетели из аэропорта "Шереметьево" вместе со своими семьями 19 апреля.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]