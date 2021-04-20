МБА увеличил в I квартале активы на 2,2%, сократил чистую прибыль - на 36,5%

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейший банк страны, увеличил в первом квартале 2021 года активы на 2,2% - до 9 млрд 155,625 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель в первом квартале вырос на 2,1% - до 2 млрд 663,315 млн манатов. При этом потребительские кредиты за отчетный период увеличились на 4,5% - до 626,652 млн манатов, бизнес-кредиты - на 1,9% - до 1 млрд 347,858 млн манатов, кредиты на недвижимость - на 0,4% - до 688,806 млн манатов.
Обязательства банка на конец марта равны 7 млрд 788,981 млн манатов (рост на 2% - ИФ).
Объем депозитов в МБА на 31 марта 2021 года составил 5 млрд 703,151 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года на 2,8% - ИФ), в том числе вклады населения - 1 млрд 194,396 млн манатов (спад на 7,4%).
Капитал банка на 31 марта 2021 года составил 1 млрд 366,644 млн манатов (рост в январе-марте на 3%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 224,478 млн манатов (не изменился).
МБА завершил первый квартал с чистой прибылью в размере 32 млн 395,17 тыс. манатов (спад на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - ИФ).
МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 95,59%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%.
А.Мамедов
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