Токаев поручил правительству Казахстана контролировать сроки подготовки плана освоения Кашагана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны взять на контроль процесс утверждения плана полномасштабного освоения нефтегазоконденсатного месторождения Кашаган.
"В феврале на встрече с руководством компаний-концессионеров я дал поручение утвердить план полномасштабного освоения Кашагана до конца 2021 года. Прошу правительство держать данный вопрос на контроле и не допустить затягивания сроков", - сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области в четверг.
Выступление главы государства опубликовано на сайте президента.
Минэнерго Казахстана ранее отмечало, что в связи с ожидаемым ростом добычи нефти и конденсата на Кашагане в будущем потребуется строительство новых перерабатываемых мощностей. В частности, в текущем году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 1,1 млрд кубометров газа в год и стоимостью $860 млн. Ожидаемый эффект от данного проекта - производство дополнительно 800 млн кубометров товарного газа, а также увеличение добычи нефти до 10 млн тонн в год. В дальнейшем есть планы увеличения годовой мощности нового ГПЗ до 5 млрд кубометров газа в год. Подготовку концепции полномасштабного освоения Кашагана ведут оператор проекта - North Caspian Operating Company (NCOC) и Минэнерго Казахстана.
Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.
Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).
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