РФ, Казахстан и ОАЭ подпишут соглашение о модернизации Гагаринского старта на Байконуре в течение месяца - казахстанский министр

Трехстороннее соглашение между Россией, Казахстаном и ОАЭ о модернизации Гагаринского старта на космодроме Байконур должно быть подписано в течение месяца, сообщил в пятницу журналистам министр аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Гагаринский старт, это комплекс, который предполагается модернизировать с привлечением арабских коллег. У них тоже идут дискуссии, но в целом у нас уже с двух сторон готовы все документы к подписанию. Я думаю, в течение месяца арабская сторона дозавершит внутренние процессы и мы выйдем уже на процесс подписания межправительственных соглашений, которые будут давать старт уже и второму проекту", - сказал Мусин.