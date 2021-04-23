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СНГ 23.04.2021 19:26

РФ, Казахстан и ОАЭ подпишут соглашение о модернизации Гагаринского старта на Байконуре в течение месяца - казахстанский министр

Трехстороннее соглашение между Россией, Казахстаном и ОАЭ о модернизации Гагаринского старта на космодроме Байконур должно быть подписано в течение месяца, сообщил в пятницу журналистам министр аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Гагаринский старт, это комплекс, который предполагается модернизировать с привлечением арабских коллег. У них тоже идут дискуссии, но в целом у нас уже с двух сторон готовы все документы к подписанию. Я думаю, в течение месяца арабская сторона дозавершит внутренние процессы и мы выйдем уже на процесс подписания межправительственных соглашений, которые будут давать старт уже и второму проекту", - сказал Мусин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]