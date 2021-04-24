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Дальнее зарубежье 24.04.2021 17:12

Спасателям удалось найти обломки пропавшей индонезийской подлодки

Поисково-спасательные команды обнаружили обломки пропавшей на этой неделе индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402, сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно.

"С учетом обнаруженных нами достоверных свидетельств (гибели - ИФ) подводной лодки, теперь мы переходим с фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей", - сказал он.

Адмирал уточнил, что спасатели, в частности, нашли детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики членов экипажа.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala-402 немецкого производства участвовала в учениях к северу от Бали, когда в среду перестала выходить на связь после команды на погружение. На борту находились 53 члены экипажа.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПОДЛОДКА, ОБЛОМКИ, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]