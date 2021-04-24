Спасателям удалось найти обломки пропавшей индонезийской подлодки

Поисково-спасательные команды обнаружили обломки пропавшей на этой неделе индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402, сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно.
"С учетом обнаруженных нами достоверных свидетельств (гибели - ИФ) подводной лодки, теперь мы переходим с фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей", - сказал он.
Адмирал уточнил, что спасатели, в частности, нашли детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики членов экипажа.
Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala-402 немецкого производства участвовала в учениях к северу от Бали, когда в среду перестала выходить на связь после команды на погружение. На борту находились 53 члены экипажа.
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