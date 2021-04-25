"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии объявило о первом случае обнаружения на территории страны нового "индийского" штамма коронавируса COVID-19, сообщило в субботу издание The Guardian.
"Первый случай индийского варианта COVID-19 был зафиксирован в Швейцарии", - говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".
В управлении уточнили, что штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт.
В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617.
Впоследствии, на фоне серьезного роста заболеваемости коронавирусом в Индии, различные страны стали ограничивать авиасообщение с этой страной. Так, в субботу об этом объявили власти ФРГ и Ирана.
Тем временем, в субботу медслужбы Индии отчитались о выявленных за сутки в стране 346 тыс. 786 случаях COVID-19: это рекордный суточный показатель для одной страны с момента начала пандемии коронавируса.
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