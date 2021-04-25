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Дальнее зарубежье 25.04.2021 00:13

"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии объявило о первом случае обнаружения на территории страны нового "индийского" штамма коронавируса COVID-19, сообщило в субботу издание The Guardian.

"Первый случай индийского варианта COVID-19 был зафиксирован в Швейцарии", - говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

В управлении уточнили, что штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617.

Впоследствии, на фоне серьезного роста заболеваемости коронавирусом в Индии, различные страны стали ограничивать авиасообщение с этой страной. Так, в субботу об этом объявили власти ФРГ и Ирана.

Тем временем, в субботу медслужбы Индии отчитались о выявленных за сутки в стране 346 тыс. 786 случаях COVID-19: это рекордный суточный показатель для одной страны с момента начала пандемии коронавируса.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ИНДИЯ, ШТАММ, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]