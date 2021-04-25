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Регион 25.04.2021 11:35

Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером

Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна.

В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту в день подачи премьером прошения об отставке, либо в день первой сессии новоизбранного парламента, выражения недоверия правительству, неодобрения программы правительства.

Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.

В воскресенье Пашинян заявил о своей отставке.

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]