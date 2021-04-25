Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером

Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна.

В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту в день подачи премьером прошения об отставке, либо в день первой сессии новоизбранного парламента, выражения недоверия правительству, неодобрения программы правительства.

Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.

В воскресенье Пашинян заявил о своей отставке.

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье.