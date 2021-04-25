Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0225 GBR   2.3565 TRY   0.2043

Цена на нефть

22.04 $/bbl   WTI 61.43 0.08 Brent 65.40 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.04.2021 23:03

Индонезийские военные подтвердили, что подлодка, переставшая выходить на связь, затонула

Представители командования вооруженных сил Индонезии в воскресенье сообщили об обнаружении точного места, где затонула подлодка, которая перестала выходить на связь ранее на этой неделе.

Также подтверждена гибель 53 членов экипажа.

Командующий ВМС Индонезии Юдо Маргоно на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире индонезийского телевидения, сообщил, что сонары определили местонахождение объекта, похожего на подлодку на глубине 850 м - вне допустимых пределов функционирования.

"Существуют неопровержимые доказательства, по которым мы можем подтвердить, что подлодка Nanggala-402 затонула, 53 находившихся на ее борту моряка погибли при исполнении долга", - сообщил в свою очередь главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Джаджанто.

По информации индонезийских военных, лодка раскололась на три фрагмента, вероятнее всего, не выдержав давления воды на глубине.

Президент Индонезии Джоко Видодо, комментируя данные военных, сказал: "Армия и ВМС изменили статус подлодки Nanggala-402 с "потерявшей связь" на "затонувшую". Все мы, индонезийцы, выражаем глубочайшие соболезнования семьям членов экипажа подлодки".

По его словам, поисковые команды не прекращают попыток извлечь фрагменты лодки и останки членов экипажа. Он пожелал родным и близким членов команды терпения и сил.

Подлодка Nanggala-402, которая была построена в Германии 44 года назад, перестала выходить на связь 21 апреля во время учений к северу от острова Бали. При этом запасов кислорода на ее борту было лишь на 72 часа.

Накануне сообщалось, что спасатели обнаружили в море детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики членов экипажа.

В поисковой операции, кроме индонезийцев, принимали участие корабли и вертолеты ВМС Австралии, Индии, Малайзии, Сингапура и США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПОДЛОДКА, КРУШЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Шеф Пентагона обсудит с министром обороны Индонезии возможную помощь в поисках подлодки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]