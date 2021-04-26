Если российская вакцина "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время получит допуск в ЕС, ФРГ необходимо будет ее закупить, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы "Спутника", если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - сказала Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с главами регионов ФРГ по поводу вакцин от коронавируса.

"Общеевропейского заказа не будет, федеральное правительство занимается этим самостоятельно", - уточнила канцлер.