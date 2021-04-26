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Дальнее зарубежье 26.04.2021 20:35

Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

Если российская вакцина "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время получит допуск в ЕС, ФРГ необходимо будет ее закупить, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы "Спутника", если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - сказала Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с главами регионов ФРГ по поводу вакцин от коронавируса.

"Общеевропейского заказа не будет, федеральное правительство занимается этим самостоятельно", - уточнила канцлер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]