Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" будет проводиться в Узбекистане бесплатно, заявила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики, опровергнув сообщения о том, что вакцину передают частным клиникам для организации платных прививок.

"Вакцина "Спутник V" не будет платной. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении СЭС, распространенном во вторник.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что в частных клиниках Ташкента появился "Спутник V", стоимость вакцинации этим препаратом, как следовало из материалов, составляет от 500 тысяч сумов (около $50).

В ведомстве заявили, что начать вакцинацию "Спутником V" планируется в ближайшее время. Прививать будут в соответствии с принятыми решением властей в первую очередь пожилых людей в возрасте старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, медработников и педагогов.

Ранее во вторник министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что в республику поставлена вторая партия "Спутника V". Первая партия вакцины была доставлена 23 апреля. Вакцинация первым компонентом стартует в республике уже в среду.

Всего в рамках контракта между Российским фондом прямых инвестиций и правительством Узбекистана будет поставлено 1 млн доз "Спутника V", достаточных для вакцинации 500 тысяч человек.

Также, по данным Минздрава, во вторник в страну поступил 1 миллион доз рекомбинантной китайской вакцины от коронавируса Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Прививочная кампания против нового коронавируса COVID-19 стартовала в стране 1 апреля. Сейчас узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов. К настоящему времени число вакцинированных от COVID-19 в Узбекистане превысило полмиллиона человек. В апреле-июне предстоит вакцинировать около 4 миллиона граждан. До конца 2021 года планируется привить до 7 миллионов человек, или около 20% населения.