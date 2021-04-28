Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0525 RUR   0.0227 GBR   2.361 TRY   0.2051

Цена на нефть

27.04 $/bbl   WTI 62.94 1.03 Brent 66.42 0.77

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 28.04.2021 00:33

США планируют поднять минимальную зарплату для господрядчиков

Президент США Джо Байден планирует подписать указ о повышении минимальной заработной платы для федеральных подрядчиков до $15 в час, сообщает The New York Times. Сейчас в США минимальная зарплата установлена на уровне $10,95 в час, который действует с 2014 года.

Экономисты Белого дома считают, что повышение оплаты труда федеральных подрядчиков не вызовет большой нагрузки на налогоплательщиков, при этом повысит производительность труда и снизит текучку кадров. Администрация Байдена также утверждает, что указ затронет лишь небольшую долю работников, при этом повлияя на повышение зарплат в других организациях.

Минимальная ставка $15 в час уже действует в нескольких городах, а ряд штатов планирует поднять оплату труда до этого уровня в ближайшие годы. Ранее Палата представителей Конгресса приняла законопроект о повышении федеральной минимальной заработной платы до $15 в час к 2025 году, однако он не получил поддержку Сената.

Ранее Байден представил план развития инфраструктуры объемом более $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов. Президент США отмечал, что это позволит создать "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСПОДРЯДЧИКИ, ЗАРПЛАТА, ПОВЫШЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]