США планируют поднять минимальную зарплату для господрядчиков

Президент США Джо Байден планирует подписать указ о повышении минимальной заработной платы для федеральных подрядчиков до $15 в час, сообщает The New York Times. Сейчас в США минимальная зарплата установлена на уровне $10,95 в час, который действует с 2014 года.
Экономисты Белого дома считают, что повышение оплаты труда федеральных подрядчиков не вызовет большой нагрузки на налогоплательщиков, при этом повысит производительность труда и снизит текучку кадров. Администрация Байдена также утверждает, что указ затронет лишь небольшую долю работников, при этом повлияя на повышение зарплат в других организациях.
Минимальная ставка $15 в час уже действует в нескольких городах, а ряд штатов планирует поднять оплату труда до этого уровня в ближайшие годы. Ранее Палата представителей Конгресса приняла законопроект о повышении федеральной минимальной заработной платы до $15 в час к 2025 году, однако он не получил поддержку Сената.
Ранее Байден представил план развития инфраструктуры объемом более $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов. Президент США отмечал, что это позволит создать "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".
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