ВБ выделил Молдове еще 25 млн евро на закупку вакцин от COVID-19

Всемирный банк (ВБ) предоставил правительству Молдове дополнительный кредит на сумму 24,8 млн евро на закупку вакцин от коронавируса.
Как сообщила пресс-служба молдавского представительства ВБ, средства выделены сроком на 30 лет по ставке 0,15% годовых.
Кредитные ресурсы должны помочь правительству приобрести вакцины, которые можно будет закупать из разных источников и которые позволят вакцинировать 30% населения на втором и третьем этапах прививочной кампании. Для граждан вакцинация бесплатна.
"Дополнительное финансирование в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова", запущенного нами год назад, поступает в решающий момент в борьбе с пандемией, чтобы спасти жизни граждан, обеспечив доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 на мировом рынке", -цитирует пресс-служба регионального директора ВБ Анну Ахалкаци.
По данным Минздрава Молдовы, на 27 апреля в стране получили вакцину 119,5 тыс. человек (население по разным данным варьируется от 2,6 млн до 3,5 млн человек). Большая часть полученных вакцин - гуманитарная помощь России, Румынии, Китая, ОАЭ, а также закупленных через платформу Covax. Пока в наличии у республики около 600 тыс. вакцин, из которых 266,4 тыс. AstraZeneca, 152 тыс. Sinopharm, 100 тыс. Sinovac, 71 тыс. Sputnik V и 24,5 тыс. Pfizer.
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