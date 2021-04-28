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СНГ 28.04.2021 23:05

ВБ выделил Молдове еще 25 млн евро на закупку вакцин от COVID-19

Всемирный банк (ВБ) предоставил правительству Молдове дополнительный кредит на сумму 24,8 млн евро на закупку вакцин от коронавируса.

Как сообщила пресс-служба молдавского представительства ВБ, средства выделены сроком на 30 лет по ставке 0,15% годовых.

Кредитные ресурсы должны помочь правительству приобрести вакцины, которые можно будет закупать из разных источников и которые позволят вакцинировать 30% населения на втором и третьем этапах прививочной кампании. Для граждан вакцинация бесплатна.

"Дополнительное финансирование в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова", запущенного нами год назад, поступает в решающий момент в борьбе с пандемией, чтобы спасти жизни граждан, обеспечив доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 на мировом рынке", -цитирует пресс-служба регионального директора ВБ Анну Ахалкаци.

По данным Минздрава Молдовы, на 27 апреля в стране получили вакцину 119,5 тыс. человек (население по разным данным варьируется от 2,6 млн до 3,5 млн человек). Большая часть полученных вакцин - гуманитарная помощь России, Румынии, Китая, ОАЭ, а также закупленных через платформу Covax. Пока в наличии у республики около 600 тыс. вакцин, из которых 266,4 тыс. AstraZeneca, 152 тыс. Sinopharm, 100 тыс. Sinovac, 71 тыс. Sputnik V и 24,5 тыс. Pfizer.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВБ, КРЕДИТ, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]