Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0618 RUR   0.0229 GBR   2.371 TRY   0.2073

Цена на нефть

28.04 $/bbl   WTI 63.86 0.92 Brent 67.27 0.85

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.04.2021 14:02

BP сократила в I квартале добычу нефти на блоке АЧГ на 8,3%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом квартале 2021 года составила порядка 44 млн баррелей (6 млн тонн), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (оператор проекта-ИФ).

Как сообщалось, в I-ом квартале 2020 года с блока АЧГ суммарно было добыто более 48 млн баррелей нефти (6,4 млн тонн). Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в январе-марте 2021 года в баррелях сократилась на 8,3%.

По данным АМОК, компания в I-ом квартале 2021 года сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с показателем января-марта 2020 года на 10% - до $605 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $142 млн, капитальные - $463 млн", - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти на блоке в I-ом квартале 2021 года составила 484 тыс. баррелей (524 тыс. баррелей в январе-марте 2020г).

При этом с платформы Чираг в I-ом квартале 2021 года добывалось в среднем 30 тыс. б/с нефти (39 тыс. б/с в январе-марте 2020г - ИФ-Аз), "Центральный Азери" - 112 тыс. б/с (136 тыс. б/с), "Западный Азери" - 130 тыс. б/с (125 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 79 тыс. б/с (78 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" - 89 тыс. б/с (95 тыс. б/с), "Западный Чираг" - 44 тыс. б/с (51 тыс. б/с).

Как сообщалось, в 2020 году с блока АЧГ было добыто порядка 175 млн баррелей (23,6 млн тонн), объем добычи в баррелях по сравнению с 2019 годом сократился на 10,3%.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЧГ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


АМОК сократила в январе-сентябре добычу нефти на блоке АЧГ на 8% АМОК сократила в I полугодии добычу нефти на блоке АЧГ на 9,3% Объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с АЧГ, на начало мая превысил 280 млн тонн - SOCAR Добыча нефти с АЧГ в 2019г превысит 26,5 млн тонн Среднесуточная добыча нефти на блоке АЧГ в 2018г составит 581 тыс. баррелей - вице-президент ВР-Azerbaijan Добыча нефти на блоке АЧГ в январе-сентябре сохранилась прошлогоднем уровне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]