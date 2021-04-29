BP сократила в I квартале добычу нефти на блоке АЧГ на 8,3%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом квартале 2021 года составила порядка 44 млн баррелей (6 млн тонн), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (оператор проекта-ИФ).

Как сообщалось, в I-ом квартале 2020 года с блока АЧГ суммарно было добыто более 48 млн баррелей нефти (6,4 млн тонн). Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в январе-марте 2021 года в баррелях сократилась на 8,3%.

По данным АМОК, компания в I-ом квартале 2021 года сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с показателем января-марта 2020 года на 10% - до $605 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $142 млн, капитальные - $463 млн", - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти на блоке в I-ом квартале 2021 года составила 484 тыс. баррелей (524 тыс. баррелей в январе-марте 2020г).

При этом с платформы Чираг в I-ом квартале 2021 года добывалось в среднем 30 тыс. б/с нефти (39 тыс. б/с в январе-марте 2020г - ИФ-Аз), "Центральный Азери" - 112 тыс. б/с (136 тыс. б/с), "Западный Азери" - 130 тыс. б/с (125 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 79 тыс. б/с (78 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" - 89 тыс. б/с (95 тыс. б/с), "Западный Чираг" - 44 тыс. б/с (51 тыс. б/с).

Как сообщалось, в 2020 году с блока АЧГ было добыто порядка 175 млн баррелей (23,6 млн тонн), объем добычи в баррелях по сравнению с 2019 годом сократился на 10,3%.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова