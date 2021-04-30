Более 40 стран помогут Индии в борьбе с COVID-19

Более 40 государств ответили на призыв Индии о помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает в пятницу газета Times of India со ссылкой на главу МИД страны Субраманиама Джайшанкара.

По данным издания, Джайшанкар обратился к странам мира с просьбой поставить в индийские больницы медицинский кислород, которого сейчас остро не хватает. Индийские власти также просят помочь стране оборудованием для производства жидкого кислорода и лекарствами.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии сильно ухудшилась в последние недели. Больницы переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.

При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 18,7 млн заражений, более 208 тыс. инфицированных скончались.