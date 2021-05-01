Обстановка в приграничных селах Киргизии стабилизировалась

Участок автодороги Ош-Исфана в Баткенской области Киргизии, закрытый в минувший четверг из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, открыт для проезда, обстановка в приграничных селах стабилизировалась, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного УВД Дамира Юсупова.

"Автомобильная дорога Ош-Исфана через участок Жака-Орук в Ак-Татырском сельском округе Баткенской области была открыта в 18:00. Дорога полностью расчищена от песка и гравия", - сказала Юсупова.

По ее словам, обстановка в приграничных селах Кок-Таш, Самаркандек, Ак-Сай и Кызыл-Бел Баткенской области стабилизировалась.

"Безопасность местного населения на этих территориях контролирует весь личный состав УВД области. Сотрудники милиции продолжают нести службу в усиленном режиме", - заявила Юсупова.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны пострадали 154 человека, погиб 31 человек.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.