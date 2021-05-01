Обстановка в приграничных селах Киргизии стабилизировалась

Участок автодороги Ош-Исфана в Баткенской области Киргизии, закрытый в минувший четверг из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, открыт для проезда, обстановка в приграничных селах стабилизировалась, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного УВД Дамира Юсупова.
"Автомобильная дорога Ош-Исфана через участок Жака-Орук в Ак-Татырском сельском округе Баткенской области была открыта в 18:00. Дорога полностью расчищена от песка и гравия", - сказала Юсупова.
По ее словам, обстановка в приграничных селах Кок-Таш, Самаркандек, Ак-Сай и Кызыл-Бел Баткенской области стабилизировалась.
"Безопасность местного населения на этих территориях контролирует весь личный состав УВД области. Сотрудники милиции продолжают нести службу в усиленном режиме", - заявила Юсупова.
Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.
28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.
29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.
По последним данным, с киргизской стороны пострадали 154 человека, погиб 31 человек.
Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВПК
Баку выполняет все пункты трехстороннего заявления по Карабаху - глава МИД Азербайджана
Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Литвы двустороннюю повестку и вопросы региональной безопасности
СД Газпрома 20 мая рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 2020г
Southwestern Energy в I кв. вышла из убытков, получила $80 млн чистой прибыли
Exxon получила чистую прибыль в $2,73 млрд в I квартале, выручка увеличилась на 5%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 151 млн, число жертв - 3,17 млн
В Украине за сутки зафиксировано более 8, 5 тыс. новых случаев COVID-19
Пашиняну понадобился другой самолет, чтобы вылететь из Казани
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar и АзТУ определили новые направления сотрудничества
Пользователи кредитной карты VISA Direct Premium заработают бонуcы
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ