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СНГ 01.05.2021 00:56

Обстановка в приграничных селах Киргизии стабилизировалась

Участок автодороги Ош-Исфана в Баткенской области Киргизии, закрытый в минувший четверг из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, открыт для проезда, обстановка в приграничных селах стабилизировалась, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного УВД Дамира Юсупова.

"Автомобильная дорога Ош-Исфана через участок Жака-Орук в Ак-Татырском сельском округе Баткенской области была открыта в 18:00. Дорога полностью расчищена от песка и гравия", - сказала Юсупова.

По ее словам, обстановка в приграничных селах Кок-Таш, Самаркандек, Ак-Сай и Кызыл-Бел Баткенской области стабилизировалась.

"Безопасность местного населения на этих территориях контролирует весь личный состав УВД области. Сотрудники милиции продолжают нести службу в усиленном режиме", - заявила Юсупова.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны пострадали 154 человека, погиб 31 человек.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РЕГИОН, ОБСТАНОВКА, СТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]