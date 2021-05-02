Сроки проведения каспийского саммита пока не определены – МИД Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что у «прикаспийской пятерки» есть идея провести каспийский саммит, но его проведение зависит от развития ситуации с пандемией коронавируса.

«Идея по проведению каспийского саммита есть, по времени пока неопределенность. Все зависит от пандемии», - сказал Халафов журналистам в воскресенье.

Ранее сообщалось, что проведение шестого Каспийского саммита планируется в 2021 году в Туркменистане, но точной даты пока нет.

Р.Ахмедов