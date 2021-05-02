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Внешняя политика 02.05.2021 18:14

Сроки проведения каспийского саммита пока не определены – МИД Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что у «прикаспийской пятерки» есть идея провести каспийский саммит, но его проведение зависит от развития ситуации с пандемией коронавируса.

«Идея по проведению каспийского саммита есть, по времени пока неопределенность. Все зависит от пандемии», - сказал Халафов журналистам в воскресенье.

Ранее сообщалось, что проведение шестого Каспийского саммита планируется в 2021 году в Туркменистане, но точной даты пока нет.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАСПИЙ, САММИТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]