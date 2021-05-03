KOBIA проведет исследования внутреннего рынка по трем направлениям

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает консультантов для проведения исследований внутреннего рынка.

Отбор проводится методом опроса предложений по двум лотам и включает 3 направления: производство меда и продукции пчеловодства; производство сухофруктов и фруктовых пюре; потребность кондитерских изделий в сфере HORECA.

Стоимость участия в первом лоте – 100 манатов, во втором – 50 манатов.

Предложения принимаются до 11:00 6 мая. Вскрытие предложений пройдет 7 мая в 11:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков