Buta Airways с июня начнет выполнять спецрейсы в Астрахань

Азербайджанский низкобюджетный авиаперевозчик «Buta Airways» начнет с 3 июня выполнять специальные рейсы из Баку в Астрахань.
«Полеты по направлению Баку-Астрахань-Баку будут выполняться один раз в неделю – по четвергам», - сообщает авиакомпания.
В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.
Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).
Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.
Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Пассажирам рейса по направлению Баку-Астрахань следует:
- иметь право въезда на территорию России. Правила въезда в Россию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia
- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics
Пассажирам рейса по направлению Астрахань-Баку следует:
- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan
- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации.
Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в России можно также ознакомиться на этой странице: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia
В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.
Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.
Н.Аббасова
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