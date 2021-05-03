Экс-главу Генштаба ВС Армении Акопяна обвиняют в разглашении гостайны

Бывший главный военный инспектор Армении, экс-глава Генштаба ВС генерал-полковник Мовсес Акопян обвиняется в разглашении государственной тайны.
"Сегодня я был приглашен в Службу национальной безопасности на допрос, после чего мне было предъявлено обвинение по статье 306 УК (разглашение гостайны)", - сказал Акопян армянским СМИ в понедельник.
В ноябре 2020 года Минобороны Армении выступило с опровержением заявлений Акопяна о неправильной подготовке к конфликту в Нагорном Карабахе. В Минобороны назвали неверными утверждения о том, что купленные самолеты Су-30СМ не имеют боеприпасов, а комплексы "Оса" не применялись.
При этом в распространенном ведомством тексте опровержения говорилось, что "заявления Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну".
Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении 18 ноября 2020 года, заявил на пресс-конференции, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром Николом Пашиняном.
"Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал тогда Акопян.
Он также заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Между тем, Пашинян тогда назвал безосновательными обвинения Акопяна.
"Премьер Армении считает все обвинения господина Акопяна в свой адрес вымышленными и нелепыми. Эти обвинения изучаются на предмет ложного доноса, после чего будет принято решение", - писала пресс-секретарь премьера Мане Геворкян в "Фейсбуке".
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