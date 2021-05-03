Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0431 RUR   0.0226 GBR   2.3495 TRY   0.205

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.05.2021 19:20

Экс-главу Генштаба ВС Армении Акопяна обвиняют в разглашении гостайны


Бывший главный военный инспектор Армении, экс-глава Генштаба ВС генерал-полковник Мовсес Акопян обвиняется в разглашении государственной тайны.

"Сегодня я был приглашен в Службу национальной безопасности на допрос, после чего мне было предъявлено обвинение по статье 306 УК (разглашение гостайны)", - сказал Акопян армянским СМИ в понедельник.

В ноябре 2020 года Минобороны Армении выступило с опровержением заявлений Акопяна о неправильной подготовке к конфликту в Нагорном Карабахе. В Минобороны назвали неверными утверждения о том, что купленные самолеты Су-30СМ не имеют боеприпасов, а комплексы "Оса" не применялись.

При этом в распространенном ведомством тексте опровержения говорилось, что "заявления Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну".

Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении 18 ноября 2020 года, заявил на пресс-конференции, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром Николом Пашиняном.

"Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал тогда Акопян.

Он также заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Между тем, Пашинян тогда назвал безосновательными обвинения Акопяна.

"Премьер Армении считает все обвинения господина Акопяна в свой адрес вымышленными и нелепыми. Эти обвинения изучаются на предмет ложного доноса, после чего будет принято решение", - писала пресс-секретарь премьера Мане Геворкян в "Фейсбуке".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНШТАБ, ЭКС/ГЛАВА, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


Замглавы Генштаба ВС Армении Макаряну предъявлено обвинение в халатности во время войны в Карабахе Пашинян опять отправил в администрацию президента Армении предложение назначить Давтяна на должность главы Генштаба

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]