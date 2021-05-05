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Дальнее зарубежье 05.05.2021 12:30

Генпрокурор Чехии допустил приостановку дела о взрывах в Врбетице

Уголовное дело о взрывах в Врбетице в 2014 году, в причастности к которым чешские власти подозревают двух граждан РФ, может быть приостановлено, если Чехии не удастся допросить подозреваемых, заявил генпрокурор Павел Земан, сообщает Ceske noviny.

"С самого начала я говорил, что есть только одна следственная версия, и что нельзя исключать, что уголовное дело в конечном итоге закончится откладыванием, если мы не допросим двух подозреваемых или не обеспечим их присутствие. Такова юридическая процедура", - добавил Земан.

В четверг, 29 апреля, в Чехии прошли массовые акции протеста против президента Чехии Милоша Земана. Участники протестов обвинили президента страны в госизмене и потребовали, чтобы парламент выдвинул соответствующие обвинения против президента. Так протестующие отреагировали на заявления президента о том, что данных о причастности "российских агентов" к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году нет.

Ранее, 17 апреля, власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ВЗРЫВЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]