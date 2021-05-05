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СНГ 05.05.2021 22:28

Лукашенко считает, что, если его "уберут", белорусы изберут человека "еще жестче"

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Европу от дальнейших санкций в отношении Минска.

"Мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь! Ничего у них не получится. Ну а получится - будет еще хуже для их спонсоров. Слушай, они хотят убрать, убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека. И о Беларуси они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым", - заявил Лукашенко в среду на неформальной встрече с председателем партии социалистов Молдовы Игорем Додоном.

"Мы не боимся, что они там что-то думают. Мы просто в третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим и очень-очень жестко! Они уже перешли красную линию. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор. Ну, может, одумаются, кто его знает", - добавил президент, сообщает его пресс-служба.

Он подробно рассказал Додону о позиции Беларуси в отношении санкций, которыми грозят западные страны. "Я вчера сказал - премьер мне докладывал по итогам квартала - в конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой экономической войны. Они все (европейцы): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток - в Россию, Китай, - пусть возят. Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели играть на этом "фортепиано". Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит", - подчеркнул Лукашенко.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]