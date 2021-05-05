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Трамп раскритиковал решение Facebook оставить его аккаунты заблокированными

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Facebook оставить в силе прежние ограничения в отношении его аккаунтов в социальной сети.

"То, что сделали Facebook, Twitter и Google, является абсолютным позором для нашей страны. У президента Соединенных Штатов отняли свободу слова, потому что леворадикальные дурни боятся правды, но правда все равно проявится, больше и сильнее, чем когда-либо прежде", - написал Трамп в своем блоге.

Ранее независимый надзорный совет Facebook принял решение оставить в силе ограничения в отношении Трампа.

"Надзорный совет Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Как мы говорили в январе, мы считаем, что принятое нами тогда решение было верным, и мы рады, что совет согласился с нашей позицией", - говорится в заявлении руководства социальной сети.

Днем ранее Трамп запустил сайт, специально созданный для его прямого общения с американцами.

Новый ресурс, названный "From the Desk of Donald J. Trump", позволяет Трампу публиковать как тексты, так и видео. Западные СМИ подчёркивают, что ресурс больше похож на личный блог, чем на соцсеть.

Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.

Основные американские соцсети "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Вашингтоне в начале января 2021 года.

Трамп же уже несколько лет заявляет, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.

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Тэги: FACEBOOK, ТРАМП, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]