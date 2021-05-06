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Регион 06.05.2021 15:54

Кочарян возглавит блок двух партий на досрочных парламентских выборах в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавит предвыборный список партий "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" на предстоящих 20 июня досрочных выборах в парламент.

"Партия "Возрождающаяся Армения" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах в предвыборном блоке с партией "Дашнакцутюн", который возглавит второй президент Армении Роберт Кочарян", - говорится в заявлении партии "Возрождающаяся Армения".

Эту партию основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области.

Сам Кочарян является беспартийным.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, БЛОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]