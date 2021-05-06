Кочарян возглавит блок двух партий на досрочных парламентских выборах в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавит предвыборный список партий "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" на предстоящих 20 июня досрочных выборах в парламент.

"Партия "Возрождающаяся Армения" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах в предвыборном блоке с партией "Дашнакцутюн", который возглавит второй президент Армении Роберт Кочарян", - говорится в заявлении партии "Возрождающаяся Армения".

Эту партию основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области.

Сам Кочарян является беспартийным.