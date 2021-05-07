Венгерская MOL в I кв. увеличила добычу за счет прироста нефтедобычи на блоке АЧГ

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL по итогам первого квартала 2021 года получила чистую прибыль в размере $305 млн против убытка в $152 млн за аналогичный период 2020 года, следует из отчета компании.

Выручка составила $3,7 млрд, оставшись практически на уровне 2020 года.

Операционная прибыль выросла в 4 раза, до $369 млн, EBITDA увеличилась почти в 2 раза, до $774 млн.

Достижению результатов поспособствовали более высокие цены на нефть и газ, "рекордно высокая нефтехимическая маржа" и хорошие показатели сегмента потребительских услуг, пояснили в MOL.

В первом квартале добыча MOL составила 116,7 млн б.н.э. в сутки, что на 2,7% ниже, чем в предыдущем квартале, но на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании поясняют, что рост произошел за счет увеличения объемов добычи на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в Азербайджане. MOL владеет долей в 9,57% в этом проекте, оператором является британская BP с долей 30,37%.