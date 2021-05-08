В Казахстане торжественные мероприятия ко Дню Победы перенесены на следующий год из-за COVID-19

Торжественные мероприятия ко Дню Победы, которые ежегодно традиционно проводятся в Казахстане, в 2021 году решено не проводить из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
"В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением", - написал Уали на своей странице в facebook.
Он подчеркнул, что в Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. "В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь", - напомнил пресс-секретарь президента.
Ранее агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве обороны республики сообщали, что поздравление казахстанских ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы пройдет с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах. Планировалось, что большинство мероприятий по случаю празднования Дня Победы пройдет в онлайн формате.
Кроме того, ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране проведение военного парада в честь Дня защитника Отечества, который отмечается в республике 7 мая, и Дня Победы не планируется. В 2020 году военный парад, посвященный 75-летию Победы, был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. В регионах Казахстана для ветеранов и тружеников тыла были организованы музыкальные поздравления во дворах по их месту жительства.
В Казахстане на выплаты ветеранам и приравненным к ним гражданам в канун Дня Победы предусмотрено 6,4 млрд тенге (426,99/$1).Единовременная материальная помощь для участников и инвалидов войны во всех регионах оказана в размере 1 млн тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - не менее 50 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов войны, вдовам воинов, погибших в период войны, и труженикам тыла - не менее 30 тыс. тенге.
В настоящее время в Казахстане проживают 665 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 113 тыс. 555 граждан других категорий, внесших вклад в Победу, в том числе 74 жителя блокадного Ленинграда, 221 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, 2 тыс. 296 жен и мужей умерших инвалидов войны.
Казахстан, долгое время находившийся в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19, недавно перешел из "красной" в "желтую" зону.
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 587 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом.
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана
Баку призывает Париж и Оттаву к объективности в оценке процессов в регионе после войны в Карабахе – МИД Азербайджана
ГНС Азербайджана направит около 3,3 млн манатов на закупку ПО и услуг по техподдержки
Азеришыг потратит около 495 тыс. манатов на покупку элекрооборудования и систем обмена информацией
Азерэнержи потратит около 140 тыс. манатов на обслуживание IT-оборудования
Ветераны II мировой войны в Азербайджане получили единовременную материальную помощь в размере около $900
В Азербайджане продолжается спад числа заражений COVID-19, 16 человек скончались
ЕС заключил контракт на поставки еще 1,8 млрд доз вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 - глава Еврокомиссии
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк