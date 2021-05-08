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СНГ 08.05.2021 13:02

В Казахстане торжественные мероприятия ко Дню Победы перенесены на следующий год из-за COVID-19

Торжественные мероприятия ко Дню Победы, которые ежегодно традиционно проводятся в Казахстане, в 2021 году решено не проводить из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением", - написал Уали на своей странице в facebook.

Он подчеркнул, что в Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. "В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь", - напомнил пресс-секретарь президента.

Ранее агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве обороны республики сообщали, что поздравление казахстанских ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы пройдет с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах. Планировалось, что большинство мероприятий по случаю празднования Дня Победы пройдет в онлайн формате.

Кроме того, ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране проведение военного парада в честь Дня защитника Отечества, который отмечается в республике 7 мая, и Дня Победы не планируется. В 2020 году военный парад, посвященный 75-летию Победы, был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. В регионах Казахстана для ветеранов и тружеников тыла были организованы музыкальные поздравления во дворах по их месту жительства.

В Казахстане на выплаты ветеранам и приравненным к ним гражданам в канун Дня Победы предусмотрено 6,4 млрд тенге (426,99/$1).Единовременная материальная помощь для участников и инвалидов войны во всех регионах оказана в размере 1 млн тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - не менее 50 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов войны, вдовам воинов, погибших в период войны, и труженикам тыла - не менее 30 тыс. тенге.

В настоящее время в Казахстане проживают 665 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 113 тыс. 555 граждан других категорий, внесших вклад в Победу, в том числе 74 жителя блокадного Ленинграда, 221 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, 2 тыс. 296 жен и мужей умерших инвалидов войны.

Казахстан, долгое время находившийся в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19, недавно перешел из "красной" в "желтую" зону.

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 587 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОБЕДА, ТОРЖЕСТВА, ПЕРЕНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]