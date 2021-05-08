ЦБА направит свыше 678 тыс.манатов на поддержку ряда программных платформ

Центробанк Азербайджана привлек ООО "GT Solutions" для поддержки программных платформ, заключив два контракта на общую сумму 678,405 тыс.манатов.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, первый контракт направлен на поддержку программной платформы информационной системы менеджмента, управляемой Центральным банком. Стоимость заключенного контракта - 308,475 тыс. манатов.
Предметом второго контракта является поддержка программной платформы портала электронных услуг Центрального банка. Стоимость контракта - 369,93 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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