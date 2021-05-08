Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0515 RUR   0.0229 GBR   2.3645 TRY   0.2052

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 08.05.2021 10:41

ЦБА направит свыше 678 тыс.манатов на поддержку ряда программных платформ

Центробанк Азербайджана привлек ООО "GT Solutions" для поддержки программных платформ, заключив два контракта на общую сумму 678,405 тыс.манатов.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, первый контракт направлен на поддержку программной платформы информационной системы менеджмента, управляемой Центральным банком. Стоимость заключенного контракта - 308,475 тыс. манатов.

Предметом второго контракта является поддержка программной платформы портала электронных услуг Центрального банка. Стоимость контракта - 369,93 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, ТЕНДЕР


Похожие новости


ЦБА привлек компанию Principal к проведению опроса по планам домохояйств ЦБА отбирает подрядчика на ремонт в центральном здании ЦБ Азербайджана отбирает страховщика имущества, наличных денег и автомобилей банка ЦБА направит около 800 тыс. манатов на поддержку расчетных и платежных систем ЦБ Азербайджана проведет опрос среди домохозяйств ЦБ Азербайджана в сентябре объявит тендер на отбор страховщика для медстрахования сотрудников

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]