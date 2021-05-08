Минэкономики направит свыше 140 тыс. манатов на оценку ТЭО проекта строительства водохранилища в Габалинском районе

Министерство экономики Азербайджана определилось с оценщиком проектной документации и подготовленного технико-экономического обоснования по проекту строительства водохранилища Енгиджа в Габалинском районе.

Согласно материалам тендерной комиссии, победителем отбора стал азербайджанский филиал компании «CQA International».

С компанией подписан контракт на сумму 141,6 тыс. манатов.

А.Мамедов