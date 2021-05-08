Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2021 13:22

В Пакистане накануне окончания Рамазана власти вводят новые ограничения из-за COVID-19

Власти Пакистана за несколько дней до праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующего окончание священного для мусульман месяца Разадан, вводят девятидневные ограничения с целью замедлить распространение коронавируса COVID-19 в стране, сообщили западные СМИ.

"Эти меры стали необходимы из-за крайне опасной ситуации, сложившейся в регионе из-за распространения опасных мутаций вируса", - заявил министр планирования Асад Умар, возглавляющий борьбу с COVID-19 в Пакистане.

В рамках новых ограничений коммерческие предприятия, отели, рестораны, рынки и парки будут закрыты, движение общественного транспорта между провинциями и в городах приостановлено. К надзору за соблюдением ограничений привлекут военных.

Также власти закрыли границы с Ираном и Афганистаном, разрешены лишь грузовые перевозки. Сухопутное и воздушное сообщение с Индией, где эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась, было прервано еще до пандемии из-за политической напряженности, напоминают СМИ.

В органах здравоохранения Пакистана отмечали, что больницы работают на пределах мощностей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, ПРАЗДНИК, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


День независимости Пакистана отмечают в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]