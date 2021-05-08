В Пакистане накануне окончания Рамазана власти вводят новые ограничения из-за COVID-19

Власти Пакистана за несколько дней до праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующего окончание священного для мусульман месяца Разадан, вводят девятидневные ограничения с целью замедлить распространение коронавируса COVID-19 в стране, сообщили западные СМИ.

"Эти меры стали необходимы из-за крайне опасной ситуации, сложившейся в регионе из-за распространения опасных мутаций вируса", - заявил министр планирования Асад Умар, возглавляющий борьбу с COVID-19 в Пакистане.

В рамках новых ограничений коммерческие предприятия, отели, рестораны, рынки и парки будут закрыты, движение общественного транспорта между провинциями и в городах приостановлено. К надзору за соблюдением ограничений привлекут военных.

Также власти закрыли границы с Ираном и Афганистаном, разрешены лишь грузовые перевозки. Сухопутное и воздушное сообщение с Индией, где эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась, было прервано еще до пандемии из-за политической напряженности, напоминают СМИ.

В органах здравоохранения Пакистана отмечали, что больницы работают на пределах мощностей.