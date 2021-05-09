В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами

Пока в Индии продолжает бушевать вторая волна коронавируса, который унес жизни уже более чем 242 тыс. жителей страны, местные врачи все чаще фиксируют случаи мукоромикоза. Это инфекция, которая вызывается разнообразными видами грибов семейства мукоровые.
Как отмечает "Би-би-си", болезнь, которую иногда называют черной плесенью (black fungus, в русском языке черной плесенью называют плесень, возникающую в сырых помещениях из-за другого вида грибка, не имеющего отношения к мукоромикозу), часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.
Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах. Болезнь поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Она смертельно опасна для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком. Смертность от мукоромикоза может достигать 50%, пишет "Би-би-си".
Возбудителями заболевания являются различные грибы, которые встречаются в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах. Индийские медики отмечают, что следы грибов можно найти в носоглотки и на слизистых здоровых людей.
"Би-би-си" приводит мнение индийского врача Акшая Наира из Мумбаи, которые считает, что рост заболеваемости мукоромикозом может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса.
Стероиды снижают воспаление в легких, но в то же время они снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови. Индийские медики фиксируют, что мукоромикозом заболевают примерно через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19.
"Би-би-си" цитирует Наира, который работает сразу в трех госпиталях Мумбаи и встретил уже около 40 случаев поражения мукоромикозом в апреле. Многие из заболевших - диабетики, заразившиеся корнавирусом. Одиннадцати из них пришлось хирургически удалять глаза из-за грибковой инфекции, чтобы она не распространилась в мозг.
В Мумбайской больнице в районе Сион за два месяца было выявлено 24 случая мукоромикоза, тогда как ранее фиксировалось не более шести эпизодов за год.
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